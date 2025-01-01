Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 4: Verstrahlt
44 Min.Ab 12
Unfall auf der Autobahn mit einem Schwerverletzten: Die Spezialisten kämpfen um sein Leben und gehen der Unfallursache auf den Grund. Als einer der Unfallteilnehmer sich an einen Lichtstrahl erinnert, kommen sie der Lösung etwas näher.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
