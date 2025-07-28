Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 3Folge 10vom 28.07.2025
Folge 10: Die Seejungfrau

44 Min.Folge vom 28.07.2025Ab 12

In der Mitte eines Sees wird ein verunfallter Taucher vermutet. Als eine Mutter von ihrer vermissten Tochter erzählt, startet sofort die Rettungsaktion. Die Spezialisten finden unter Wasser die Vermisste in Lebensgefahr. Doch ein weiterer Taucher scheint für den Zustand der jungen Frau gesorgt zu haben. - Die Spezialisten gehen einem Hinweis eines Anwohners nach. Demnach sollen die Nachbarn in den eigenen vier Wänden mit Gras dealen. Die Hausfrau streitet den Verdacht ab ...

