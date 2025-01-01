Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 3Folge 6
44 Min.Ab 12

Ein Mann wird von seiner Freundin regungslos im Wohnzimmer gefunden. Er liegt schwerverletzt in einer Wasserlache vor einem zerschlagenen Aquarium - vom zuvor noch beim Renovieren helfenden Vater des Unfallopfers fehlt dagegen jede Spur.

