Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 21: (Fast) die letzte Ölung
44 Min.Ab 12
Dramatischer Unfall: Ein Motorradfahrer ist in einer Kurve weggerutscht und unter die Leitplanken geraten. - Ein Vater bringt seine beiden Kinder in die Notaufnahme, sein Sohn leidet unter schlimmen Krampfattacken, die Tochter unter einer heftigen allergischen Reaktion.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1