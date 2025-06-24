Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 22: Was ist Phase?
44 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12
Unfall bei Umzug: Das Notarzt-Team birgt einen jungen Mann, der unter einem Sofa vergraben ist. Auch nach der Rettung verschlechtert sich sein Zustand weiter. Durch die Aufregung wird auch seine schwangere Freundin zur Patientin. - Eine nackte, bewusstlose Frau wird in einem Brennnessel-Beet gefunden. Was zunächst nach einem Racheakt des gewaltbereiten Ex-Freundes aussieht, entpuppt sich jedoch unerwartet als künstlerischer Notfall.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1