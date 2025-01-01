Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 3Folge 26
Folge 26: Gaffa und Gaffer

44 Min.Ab 12

Dramatische Szenen auf der Autobahn: Ein PKW hat sich in einer Autobahnbaustelle überschlagen! Die Spezialisten werden bei der Ankunft durch eine Nagelsperre auf der Fahrbahn zu einer Vollbremsung gezwungen. Wurde der Fahrer etwa mutmaßlich verletzt?

