Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Ansturm auf die Burg

SAT.1Staffel 3Folge 27
Ansturm auf die Burg

Ansturm auf die BurgJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 27: Ansturm auf die Burg

44 Min.Ab 12

Auf einem Kindergeburtstag ist eine Hüpfburg von einer Windböe erfasst und mitsamt der Kinder in die Luft gewirbelt worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte gibt es zahlreiche Verletzte und eines der Kinder wird vermisst ... - Ein Mann kommt mit blutender Zunge in die Notaufnahme. Angeblich hat er sich mit einem Messer verletzt. Doch als eine Frau mit Kopfverletzungen in die Notaufnahme gebracht wird, wendet sich das Blatt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen