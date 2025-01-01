Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 29: Ein Schuss Gerechtigkeit
44 Min.Ab 12
Bei einem Verkehrsunfall wird der Fahrer eines PKWs durch die Frontscheibe seines Wagens geschleudert. Bei der Rettung werden die Spezialisten auf eine Luftgewehr-Schusswunde an der Stirn des Mannes aufmerksam.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1