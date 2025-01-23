Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 32: Eine Hand voll Estrich
43 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12
Eine Frau bringt ihren Mann ins Krankenhaus. Er leidet unter Lähmungserscheinungen und Sprachstörungen und kollabiert im Krankenhaus. Können die Ärzte ihm helfen? - Zwei Jungs werden ins Krankenhaus gebracht. Einer der beiden muss sich unentwegt übergeben. Hat ihm sein Bruder etwas angetan?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
