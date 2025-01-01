Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Ey Frau, wo ist mein Auto?

SAT.1Staffel 3Folge 33
Ey Frau, wo ist mein Auto?

Ey Frau, wo ist mein Auto?Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 33: Ey Frau, wo ist mein Auto?

44 Min.Ab 12

Ein Notruf geht in der Leitstelle ein: Ein kleines Mädchen hat sich an einem rostigen Nagel verletzt. Als die Spezialisten eintreffen, stehen sie vor einem zugemüllten Hinterhof. Der Vermieter erscheint und ist außer sich. Hat er dem Mädchen etwas angetan? - Die Rettungssanitäter bringen einen Mann in die Notaufnahme. Er hatte einen Fahrradunfall. Doch warum hat er ein geschwollenes Auge und Ausschlag am Kopf? Da wird plötzlich seine Tochter mit ähnlichen Symptomen eingeliefert.

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

