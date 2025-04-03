Vom Suchen und Finden der DiebeJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 41: Vom Suchen und Finden der Diebe
44 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 12
Eine völlig aufgelöste Frau meldet, dass ihr Mann zwei Autodiebe auf der Autobahn verfolgt. Mit Hilfe eines Helikopters kann die Polizei die Fahrzeuge ausfindig machen. Eine rasante Verfolgungsjagd beginnt. - Eine Mutter will ihr Kind von der Kita abholen, doch die Kinder scheinen alle unbeaufsichtigt zu sein. Wo ist die Erzieherin? Auch der Hausmeister ist nicht zu erreichen. Sie verständigt die Spezialisten. Dann der Schock! Ein Kind wird bewusstlos gefunden.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
