Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 42: Autobahn und Drogenwahn
44 Min.Ab 12
Ein Auto gerät ins Schleudern und verursacht dabei einen Unfall mit mehreren Beteiligten. Als die Rettungskräfte am Unfallort ankommen, ist eine Fahrerin schwerverletzt in ihrem Wagen eingeklemmt und muss schnellstmöglich befreit werden. Aber unter den anderen Unfallopfern ist auch eine Schwangere. Noch am Unfallort setzen die Wehen ein. - Eine Frau hat im Solarium einen Herzstillstand. Außerdem hat sie schwerste Verätzungen im Gesicht und Verbrennungen am ganzen Körper.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1