SAT.1Staffel 3Folge 47
44 Min.Ab 12

Zwei junge Mädchen melden gruselige Geräusche in einem stillgelegten Fort. Sie geben an, auch Hilferufe gehört zu haben. Nach kurzer Suche finden die Spezialisten eine halbnackte, gefesselte Frau. Ein Mann erbricht sich am Empfang der Klinik am Südring und geht zu Boden. Seiner Frau gegenüber verstrickt sich der Patient bald in ein Geflecht aus Lügen über seinen Zustand. Doch die Spezialisten kommen seinem Geheimnis auf die Spur.

