Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 48: Yippie Yippie Yeah
44 Min.Folge vom 04.06.2025Ab 12
Die Spezialisten folgen einem Notruf zu einem Bauernhof. Ein 13-Jähriger ist offenbar betrunken die Treppe runtergefallen. Als der Junge abtransportiert wird, ertönt ein Hilfeschrei. In der Scheune ist ein Bullriding-Gerät außer Kontrolle geraten. - Die Rettungskräfte werden zu einem Unfall auf einem Campingplatz gerufen. Dort treffen sie auf komplett verwüstetes Mobiliar, Feuer lodert an mehreren Brandherden. Mitten drin: Ein Schwerverletzter mit Verbrennungen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1