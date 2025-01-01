Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 53: Geschockt & Durchgedreht
44 Min.Ab 12
Hilfeschreie und dicke Rauchschwaden entweichen aus einer geschlossenen Bäckerei. Die Spezialisten stellen schnell verkohlte Kekse als Brandursache fest. Der bewusstlose Bäcker steckt mit dem Arm in seiner Knetmaschine und muss schnell befreit werden. Es droht Erstickungsgefahr! Doch wo ist die Aushilfe? Ein zugetackerter und entzündeter Mund stellt die Spezialisten in der Notaufnahme vor ein Rätsel.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
