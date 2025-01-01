Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 59: Leo, wir fahren nach Lodz
44 Min.Ab 12
Ein Junge wurde als vermisst gemeldet und befindet sich in einem flüchtigen Wagen. Die Spezis stoppen den PKW und finden einen psychisch labilen Fahrer vor. - Ein 63-Jähriger wird nach einer Schlägerei in die Klinik am Südring eingeliefert. Seine Tochter macht seine Demenz für sein Verhalten verantwortlich ... - Die Spezialisten finden ein Mädchen mit blauen Haaren und Hautausschlag verstört in einer Wohnsiedlung.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1