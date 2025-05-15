Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 60vom 15.05.2025
Folge 60: Black Kite down

44 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12

Notfall am See! Die Spezialisten finden eine bewusstlose Schwimmerin mit merkwürdigen Verletzungen. Wurde sie Opfer eines Gewaltverbrechens? - Eine 70-Jährige hat sich bei einem Sturz einen gefährlichen Oberschenkelhalsbruch zugezogen.

