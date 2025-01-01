Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 61: Outdoor-Aktivitäten
44 Min.Ab 12
Aufruhr im Wald. Eine Notruferin setzt ihren Angreifer mittels Elektroschocker außer Gefecht. Das Besondere: er trägt keine Hosen. Handelt es sich um einen Sexualverbrecher? - Zombies im Krankenhaus! Eine Patientin im Zombiekostüm wird mit Schusswunde eingeliefert. Bei ihrem benommenen Freund wird eine Waffe entdeckt. Hat er auf sie geschossen? - Und: Alarm auf der Autobahn! Ein bewusstloser Fahrer muss spektakulär ausgebremst werden.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© SAT.1