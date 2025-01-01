Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Angriff von oben

SAT.1Staffel 3Folge 62
Folge 62: Angriff von oben

43 Min.Ab 12

Ein Mann wird vermisst! Als der Familienhund mit blutender Schnauze vom Gassi-Gehen zurückkehrt, fehlt von seinem Herrchen jede Spur. Wurde er Opfer eines Gewaltverbrechens? - Mysteriöser Fall in der Klinik am Südring: Eine Patientin mit violettem Hautausschlag und aufgeplatzten Blasen am ganzen Körper stellt die Ärzte vor ein Rätsel. - Und: Riskante Rettung im Mehrfamilienhaus: Ein Anwohner droht den brennenden Balkon herabzustürzen. Kommen die Rettungskräfte noch rechtzeitig?

