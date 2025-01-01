Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 65
44 Min.Ab 12

Der Zoll führt eine Routinekontrolle auf einer Raststätte durch, die eine dramatische Wendung nimmt, als enttarnte Schmuggler alle Mittel nutzen um zu entkommen. - In der Notaufnahme wird eine junge Frau nach einem Unfall im Fitness-Studio versorgt. Plötzlich verliert ihre Schwester das Bewusstsein.

