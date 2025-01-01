Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 66: Putzen bis zum Umfallen
44 Min.Ab 12
Eine Putzfrau stürzt eine Treppe hinunter und verletzt sich dabei schwer. Plötzlich kollabiert eine zweite Putzfrau. - Nach einem Zusammenbruch wird eine Frau in die Notaufnahme eingeliefert - die Spezialisten diagnostizieren Diabetes. Steht dieser in Zusammenhang mit einer Schwangerschaft?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© SAT.1