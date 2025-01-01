Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Ritt auf der Rasierklinge

SAT.1Staffel 3Folge 68
Ritt auf der Rasierklinge

Ritt auf der RasierklingeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 68: Ritt auf der Rasierklinge

44 Min.Ab 12

Ein Wagen ist ungebremst durch die Außenbestuhlung eines Cafés gerauscht. Die Frauen im Unfallauto wollen von einem entgegenkommenden Auto geschnitten worden sein. Aber keiner der Zeugen hat einen Wagen gesehen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen