Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 69: Der Drängler
44 Min.Ab 12
Wegen eines Dränglers baut eine Frau einen heftigen Autounfall. - Ein Jugendlicher wird mit einer entzündeten Wunde und Verdacht auf Blutvergiftung ins Krankenhaus gebracht. - Ein Supermarktbesitzer wird angegriffen, weil er mit Bakterien verseuchten Kinderquark verkauft haben soll.
