Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 70: Schleimspurensuche
44 Min.Ab 12
Ein Motorradfahrer kommt auf der Autobahn ins Rutschen, obwohl die Fahrbahn trocken ist. Ist der Schleim, den die Spezis auf den Reifen finden, für den Sturz verantwortlich? - Eine Frau hat sich bei einem Schwächeanfall Schnittwunden an der Hand zugezogen. Als sie einen septischen Schock erleidet, äußert ihr Freund einen Verdacht: Könnte ein Spinnenbiss für ihren lebensbedrohlichen Zustand verantwortlich sein?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1