Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Ein ganz beschissener Fall

SAT.1Staffel 3Folge 71
Ein ganz beschissener Fall

Ein ganz beschissener FallJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 71: Ein ganz beschissener Fall

44 Min.Ab 12

Ein Gülleunfall auf einem Bauernhof hält die Spezis in Atem: Ein Verletzter liegt ohnmächtig in einer giftigen Gaswolke. Eine Bergung ohne Atemschutz ist unmöglich - wird die Feuerwehr noch rechtzeitig eintreffen, um den Verletzten lebend zu bergen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen