Auf Streife - Die Spezialisten

Kopf und Kragen

SAT.1Staffel 3Folge 78
Folge 78: Kopf und Kragen

43 Min.Ab 12

Eine Autofahrerin verunfallt auf der Autobahn. Was sie berichtet, klingt unglaublich: auf der Motorhaube eines fahrenden PKW stand ein junger Mann. Wie kam es zu dieser waghalsigen Aktion? - Nach einem Restaurantbesuch eilt eine junge Frau in die Klinik am Südring. Sie blutet stark aus dem Mund. Waren wirklich Glasscherben in ihrem Nudelgericht? - Und: Eine junge Frau findet ihre Mutter blutend auf dem Badezimmerboden. Wie kam es zu der schweren Verletzung?

SAT.1
