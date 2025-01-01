Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 78: Kopf und Kragen
43 Min.Ab 12
Eine Autofahrerin verunfallt auf der Autobahn. Was sie berichtet, klingt unglaublich: auf der Motorhaube eines fahrenden PKW stand ein junger Mann. Wie kam es zu dieser waghalsigen Aktion? - Nach einem Restaurantbesuch eilt eine junge Frau in die Klinik am Südring. Sie blutet stark aus dem Mund. Waren wirklich Glasscherben in ihrem Nudelgericht? - Und: Eine junge Frau findet ihre Mutter blutend auf dem Badezimmerboden. Wie kam es zu der schweren Verletzung?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1