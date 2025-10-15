Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 79vom 15.10.2025
Folge 79: Holi Shit

43 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12

Ein schwerer Asthmaanfall auf einer Geburtstagsparty ruft die Spezialisten auf den Plan. Als sie eintreffen, hat sich die Situation durch eine Explosion um ein Vielfaches verschärft. Wie hängt der Asthmaanfall mit der Explosion zusammen?

SAT.1
