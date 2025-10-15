Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 79: Holi Shit
43 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Ein schwerer Asthmaanfall auf einer Geburtstagsparty ruft die Spezialisten auf den Plan. Als sie eintreffen, hat sich die Situation durch eine Explosion um ein Vielfaches verschärft. Wie hängt der Asthmaanfall mit der Explosion zusammen?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1