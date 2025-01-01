Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 80: Nichts Gutes kommt von oben
44 Min.Ab 12
Ein Unfall mit mehreren Verletzten auf einer Autobahn: Ursache des Unglücks ist eine Bahnschwelle, die mitten auf der Fahrbahn liegt. - Ein Mann stürzt beim Grillen in einem Park kopfüber in einen Alu-Grill. Bald stellt sich heraus, dass nicht Trunkenheit Ursache für den dramatischen Unfall ist.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1