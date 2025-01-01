Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nichts Gutes kommt von oben

Folge 80: Nichts Gutes kommt von oben

44 Min.Ab 12

Ein Unfall mit mehreren Verletzten auf einer Autobahn: Ursache des Unglücks ist eine Bahnschwelle, die mitten auf der Fahrbahn liegt. - Ein Mann stürzt beim Grillen in einem Park kopfüber in einen Alu-Grill. Bald stellt sich heraus, dass nicht Trunkenheit Ursache für den dramatischen Unfall ist.

