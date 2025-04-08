Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 82vom 08.04.2025
44 Min.Folge vom 08.04.2025Ab 12

Eine Mutter vermisst ihren Sohn. Die Spuren führen die Spezialisten auf ein Militärgelände. Das Dramatische daran: Dort findet gerade ein Feuergefecht statt! Kann der Junge rechtzeitig gefunden werden? - Alarm im Krankenhaus: Nach einem Unfall auf der Autobahn wird eine junge Frau eingeliefert. Ihre blutunterlaufenen Augen verheißen nichts Gutes. Notfall im Restaurant! Eine Küchenhilfe wird schwer verletzt und mit aufgerissener Bluse im Kühlraum gefunden. War es ein Überfall?

