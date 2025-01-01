Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Ein Date, ein Schock

SAT.1Staffel 3Folge 86
Ein Date, ein Schock

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 86: Ein Date, ein Schock

44 Min.Ab 12

Notarzt und Sanitäter kämpfen um das Leben eines nach einem One-Night-Stand bewusstlosen Mannes. - In der Notaufnahme wird ein bewusstloser Junge mit einem Herzfehler behandelt. - Und: Ein Brand in einem Wohnhaus ruft die Spezialisten auf den Plan.

