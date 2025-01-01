Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 88: Kegeltour in Prummenau
44 Min.Ab 12
Zwei Unfallbeteiligte sind lebensgefährlich verletzt. Die Beamten entdecken Bierflaschen ... - Eine Schwangere kommt in die Klinik. Sie hat rote Pusteln am Körper! Ist ihr ungeborenes Kind in Gefahr? - Ein Vater hört die verzweifelten Hilfeschreie seines Sohnes aus dem Keller ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1