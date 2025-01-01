Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 90: Schlachthaus Schweinerei
44 Min.Ab 12
Eine Demonstration gegen die Schließung eines Schlachtbetriebes läuft aus dem Ruder. Die Spezialisten müssen nicht nur den gefesselten Chef der Firma retten, sie müssen sich auch noch um ein Feuer kümmern! - Eine Frau leidet unter starken Schwindelanfällen und schleppt sich in die Klinik am Südring. Sie ist überzeugt, an einem Schlaganfall zu leiden. Während sie behandelt wird, betritt ein angehender Bräutigam in einem Hühnchenkostüm die Notaufnahme ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1