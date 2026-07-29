Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 1: Alles oder nichts
45 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Australiens Goldsucher sind bereit für die neue Saison. Alan und Salty wollen in den Gascoyne Goldfields graben, von denen sie seit langem träumen. Nach einem ersten Erfolg verlässt sie das Glück allerdings und sie ziehen weiter Richtung Lyons River. Dort fischt auch Salty zunächst im Trüben. Neville geht es gesundheitlich schlecht, daher bietet er Brent die Hälfte des Ertrags aus seinen Parzellen an.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.