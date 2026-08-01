Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 8: Abschied der Teufel
45 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Jacqui und Andrew geraten bei der Goldsuche in ein Buschfeuer. Sie müssen ihre Pläne ändern und zunächst in einem schon bekannten Gebiet weitersuchen - mit erstaunlichen Ergebnissen. Die McGhies verstärken ihren Suchtrupp hingegen mit einem riesigen Radlader.
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Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.