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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Auf den Spuren einer Legende

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 4vom 12.08.2026
Auf den Spuren einer Legende

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 4: Auf den Spuren einer Legende

45 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Salty und Alan heften sich an die Fersen des verschollenen Goldgräbers Smithy. Finden sie sein Lager, dann vielleicht auch seine sagenumwobene Goldader. Unterdessen nutzen Justin und Chloe ihren Hubschrauber nicht nur für den Viehtrieb, sondern auch, um im Outback nach Gold zu suchen. Doch als einer ihrer Kollegen abstürzt, steht alles in den Sternen.

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