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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Anfängerglück

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 3vom 12.08.2026
Anfängerglück

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 3: Anfängerglück

45 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Justin und Chloé verdienen ihre Brötchen hauptsächlich mit dem Viehtrieb, suchen aber bei jeder Gelegenheit nach Gold. Nachdem sie an einer abgelegenen Stelle gesucht haben, springt ihr Hubschrauber nicht mehr an. Justin versucht verzweifelt, die Batterie am Lagerfeuer wieder in Gang zu bringen.

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