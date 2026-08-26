Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 19: Endspurt
45 Min.Folge vom 02.09.2026Ab 12
Endspurt für die Goldsucher: Die McGhies haben mit ihrer Ausrüstung zu kämpfen und müssen zunächst abwarten, ob sie überhaupt noch zum Arbeiten kommen. Bei Shane und Kate steht die Waschtrommel still, da sich großes Gestein verklemmt hat. Zudem setzt ihnen die Hitze zu, also schlägt Shane vor, nachts zu arbeiten. Und Alex und Mels Suche nach der verheißungsvollen Goldader scheint ins Nichts zu führen und das sorgt für große Frustration.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.