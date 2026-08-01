Nevilles geheimer GoldschatzJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 11: Nevilles geheimer Goldschatz
45 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Alan und Salty wagen sich auf neues Terrain und folgen dem Rat eines Weinbauern. Er ist sich sicher, dass im Weinanbaugebiet noch massenhaft Gold zu finden ist, dass die Farmer vor Jahrzehnten haben liegen lassen. Genau das blüht Shane, der auf seiner Pacht richtig Pech hat: Entweder ist die Erde zu trocken für die Waschanlage oder zu feucht für den Trockenwäscher.
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Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.