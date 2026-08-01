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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Nach der Panne ist vor der Panne

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 14vom 26.08.2026
Nach der Panne ist vor der Panne

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 14: Nach der Panne ist vor der Panne

45 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Paul Mackie will auf eigene Faust weitermachen und sich auf sein ursprüngliches Geschäftsmodell besinnen: Abfall aus alten Minen erneut aufbereiten und dabei auch das letzte Quäntchen Gold extrahieren. Bei den McGhies setzt man vor allem auf die Arbeit mit dem Detektor. Doch dazu ist der große Radlader unerlässlich, und ausgerechnet der gibt jetzt den Geist auf.

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