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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Schock in New South Wales

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 9vom 19.08.2026
Schock in New South Wales

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 9: Schock in New South Wales

45 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Kate Dundas hat Großes vor: Die Geologin will mit ihrer besten Freundin Doherty auf Goldsuche gehen. Dafür wünscht sie sich die aktive Hilfe eines Goldgräber-Urgesteins: Shane Calegari soll ihr mit Erfahrung und Ausrüstung helfen. Aber kommt er aus der Rente zurück? In Karratha wagen sich Salty Davenport und Alan Williams in die Gezeitenzonen der Küste vor.

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