Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 12: Gold in den Adern
45 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Jacqui und Andrew rüsten sich mit einem Quad als Erkundungsfahrzeug aus. Das trägt Früchte: Sie stoßen auf eine Goldader am Mount Madden. Brett und Kat scheinen weniger Glück zu haben - eine Panne jagt weiterhin die nächste, und Brett wird beinahe vom LKW erdrückt. Auch Shane muss wieder zum Schraubenschlüssel greifen, während er mit Geologin Amy altes Minengelände erkundet.
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Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.