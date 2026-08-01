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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Ab durchs Gebläse

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 2vom 12.08.2026
Ab durchs Gebläse

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 2: Ab durchs Gebläse

45 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Brad kehrt gegen alle Widerstände in das Outback zurück. Gemeinsam mit seiner Familie will er die Devil's Cut Mine endlich profitabel machen. Jacqui und Andy kämpfen sich durch tropische Wälder und Wildnis zum Fish Creek. Dort vermuten sie bisher unentdeckte Goldvorkommen.

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