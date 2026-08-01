Bittersüßes WiedersehenJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 6: Bittersüßes Wiedersehen
45 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Chloe und Justin gehen weiter mit dem Hubschrauber auf Goldjagd. Doch Wildhunde machen die Suche zu gefährlich. Bei Kat und Brett reißt die Pannenserie nicht ab: Erst trinken ihnen Kühe das Wasser für die Goldwaschanlage weg, dann fehlt auch noch der der Schlüssel für den Kipplaster.
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Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.