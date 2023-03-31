Bakugan Battle Brawlers
Folge 1: Alice wird geschult
22 Min.Ab 6
Nachdem Alice aus ihrer Ohnmacht erwacht, wird sie direkt von Klaus von Hertzen herausgefordert. Auch wenn sie weiß, dass sie als Maskerade den Kampf leicht gewinnen könnte, hat sie sich geschworen, diese Seite von ihr ruhen zu lassen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008