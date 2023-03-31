Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Alice wird geschult

FilmRiseStaffel 4Folge 1
22 Min.Ab 6

Nachdem Alice aus ihrer Ohnmacht erwacht, wird sie direkt von Klaus von Hertzen herausgefordert. Auch wenn sie weiß, dass sie als Maskerade den Kampf leicht gewinnen könnte, hat sie sich geschworen, diese Seite von ihr ruhen zu lassen.

FilmRise
