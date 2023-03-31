Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kurz bevor Dan und Drago den Kampf gegen Naga verlieren, kommen ihnen die anderen Spieler des Schicksals zur Hilfe. Gemeinsam schaffen sie es, Naga in die Doom Dimension zu schicken. Nun müssen sich die Freunde von ihren Bakugan verabschieden.

