Bakugan Battle Brawlers
Folge 13: Spiel ist aus
22 Min.Ab 6
Kurz bevor Dan und Drago den Kampf gegen Naga verlieren, kommen ihnen die anderen Spieler des Schicksals zur Hilfe. Gemeinsam schaffen sie es, Naga in die Doom Dimension zu schicken. Nun müssen sich die Freunde von ihren Bakugan verabschieden.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008