Bakugan Battle Brawlers
Folge 7: Die One Hit Wonders
22 Min.Ab 6
Naga und seine Bakugan haben viele Orte verwüstet, als die Freunde zur Erde zurückkehren. Wyvern und der Kern der Unendlichkeit sind auf der Seite der Schicksalsspieler, auf dessen Suche Naga ist und es tauchen immer mehr böse Bakugan auf.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008