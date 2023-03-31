Das Gute, das Böse und das Bakugan!Jetzt kostenlos streamen
Bakugan Battle Brawlers
Folge 11: Das Gute, das Böse und das Bakugan!
22 Min.Ab 6
Wavern versteckt sich mit dem Kern der Unendlichkeit oben auf dem Wardington Tower. Naga und seine Truppen sind in der Nähe. Alice führt auch ihren Großvater zum Turm. Doch sie ahnt nicht, dass er unter dem Einfluss von Hal-G steht.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008