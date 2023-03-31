Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Das Gute, das Böse und das Bakugan!

FilmRiseStaffel 4Folge 11
Das Gute, das Böse und das Bakugan!

Das Gute, das Böse und das Bakugan!Jetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 11: Das Gute, das Böse und das Bakugan!

22 Min.Ab 6

Wavern versteckt sich mit dem Kern der Unendlichkeit oben auf dem Wardington Tower. Naga und seine Truppen sind in der Nähe. Alice führt auch ihren Großvater zum Turm. Doch sie ahnt nicht, dass er unter dem Einfluss von Hal-G steht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen