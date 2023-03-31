Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Machtprobe in Wardington

Staffel 4Folge 10
Machtprobe in Wardington

Bakugan Battle Brawlers

Folge 10: Machtprobe in Wardington

22 Min.Ab 6

Hairadee erscheint in Wardington, um sich an Skyress zu rächen, und ein heftiger Kampf beginnt. Shun und Komba werden in ein verlassenes Schloss geschickt, damit sie nicht in den Kampf eingreifen, während Harpus zerstört wird.

Bakugan Battle Brawlers
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

