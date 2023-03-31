Bakugan Battle Brawlers
Folge 10: Machtprobe in Wardington
22 Min.Ab 6
Hairadee erscheint in Wardington, um sich an Skyress zu rächen, und ein heftiger Kampf beginnt. Shun und Komba werden in ein verlassenes Schloss geschickt, damit sie nicht in den Kampf eingreifen, während Harpus zerstört wird.
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008