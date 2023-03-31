Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

FilmRiseStaffel 4Folge 5
Folge 5: Es ist ein Weitschuss

22 Min.Ab 6

Alice wird gezwungen, sich in Maskerade zu verwandeln, weil Dan und Drago im Kampf gegen Centorrior und Druman stark geschwächt sind. Maskerade verabschiedet sich endgültig von Dan, als sie ihre Gegner mit einer List bezwingen können.

