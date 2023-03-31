Bakugan Battle Brawlers
Folge 9: R ist für Rache
22 Min.Ab 6
Rabeeder sucht für Naga nach dem Unendlichkeitskern. Es kommt zu einem Kampf zwischen ihm und Alice und Christopher. Währenddessen bittet Wavern Drago, den Unendlichkeitskern zu nehmen, der sich in ihr befindet, bevor Naga ihn stiehlt.
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008